Внутренний туризм лидирует: бронирования на новогодние праздники выросли в четыре раза

Аналитики зафиксировали резкий рост спроса на новогодние поездки

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты Яндекс Путешествий отметили значительное увеличение ранних бронирований на новогодние праздники — спрос вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Свыше 90% всех бронирований приходится на российские направления.

Средняя продолжительность поездки составит 4 дня, а стоимость проживания — около 8900 рублей за ночь. Те, кто планирует путешествия за границу, собираются провести там в среднем 5 дней, тратя на проживание примерно 13 350 рублей в сутки.

Наибольшей популярностью пользуются отели категории 3 и 4 звезды, на которые приходится 30% и 20% всех броней соответственно. На долю пар с детьми приходится 40% всех бронирований, так как количество подходящих номеров для семей часто ограничено.