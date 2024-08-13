Туристка потеряла в Таиланде кошелёк — нашедшей грозит уголовное дело

Девушке грозит до 3-х лет тюрьмы за найденный кошелёк в Таиланде

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Девушка нашла в Таиланде кошелёк и начала тратить средства. Теперь ей грозит уголовное дело. Об этом пишет издание "Khaosod English".

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Утром 10 августа в полицию обратилась туристка с заявлением о потере кошелька на острове Пханган. При помощи камер наблюдения удалось вычислить, что вещь подобрала местная жительница, которая сразу же начала тратить найденные средства. Теперь ей грозит до 3-х лет лишения свободы и штраф до 60 тысяч батов (154 тысячи рублей). Дело в том, что по тайским законам человек, который нашёл чужую вещь, обязан вернуть её владельцу или сдать в полицию. Отмечается, что местная жительница полностью признала вину и вернула банковские карты, а также оставшиеся деньги.

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