Как сэкономить на международных поездках: советы по выбору курортов и валютных обменов

Турция продолжает быть лидером среди заграничных направлений для отдыха россиян, и этим летом её выберут около 7 миллионов туристов из России. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал kp. ru о ключевых тенденциях зарубежного отдыха.
В числе конкурентов Турции находятся Таиланд и Египет, куда планируют поехать примерно по 1,7 миллиона российских туристов к концу года.
Горин отметил, что в текущих условиях стоимость отдыха в ОАЭ по системе "всё включено" может быть ниже, чем аналогичный отдых в Турции. "С учетом стабилизации курса рубля сейчас удобное время для планирования международных поездок. Хотя средний чек растет и инфляция затрагивает все страны, изменения курсов валют могут предоставить экономию до 10-15%", — добавил он.
В то же время, Абхазия остаётся самым доступным зарубежным направлением для россиян. По словам эксперта, отдых для двоих там можно организовать от 83 тысяч рублей. Также большие ожидания в российской туристической отрасли связаны с Китаем и островом Хайнань.
Эксперт по туризму и основатель турагентства "99евро" Татьяна Сапронова отметила, что планирование осеннего отпуска имеет свои преимущества. Раннее бронирование позволяет сделать отдых более выгодным, а также предоставляет возможность тщательно спланировать поездку, выбрать интересные места и развлечения.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.