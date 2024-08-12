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Как сэкономить на международных поездках: советы по выбору курортов и валютных обменов

Турция остаётся лидером у российских туристов
1:39
Туризм

Турция продолжает быть лидером среди заграничных направлений для отдыха россиян, и этим летом её выберут около 7 миллионов туристов из России. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал kp. ru о ключевых тенденциях зарубежного отдыха.

Турция остаётся лидером у российских туристов
Фото: flickr.com by Serge Melki, CC BY 2.0

В числе конкурентов Турции находятся Таиланд и Египет, куда планируют поехать примерно по 1,7 миллиона российских туристов к концу года.

Горин отметил, что в текущих условиях стоимость отдыха в ОАЭ по системе "всё включено" может быть ниже, чем аналогичный отдых в Турции. "С учетом стабилизации курса рубля сейчас удобное время для планирования международных поездок. Хотя средний чек растет и инфляция затрагивает все страны, изменения курсов валют могут предоставить экономию до 10-15%", — добавил он.

В то же время, Абхазия остаётся самым доступным зарубежным направлением для россиян. По словам эксперта, отдых для двоих там можно организовать от 83 тысяч рублей. Также большие ожидания в российской туристической отрасли связаны с Китаем и островом Хайнань.

Эксперт по туризму и основатель турагентства "99евро" Татьяна Сапронова отметила, что планирование осеннего отпуска имеет свои преимущества. Раннее бронирование позволяет сделать отдых более выгодным, а также предоставляет возможность тщательно спланировать поездку, выбрать интересные места и развлечения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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