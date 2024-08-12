Итальянцы восхитились блюдом русской кухни: как итальянцы реагируют на русские продукты

Российская блогерша рассказала о шоке итальянцев от русского "Оливье"

Российская тревел-блогерша, проживающая в Италии, рассказала о том, какое русское блюдо стало любимым среди местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась в блоге на платформе "Дзен", который называется "Тут вам не там".

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

"Итальянцы просто в восторге от нашего салата оливье. Он имеет совершенно уникальный вкус, который им очень нравится. На мой взгляд, он даже в разы лучше их "русского салата"", — пояснила автор поста.

Однако другой популярный в России продукт, сушеные кальмары, не нашел отклика у итальянцев.

"Когда я сказала, что люблю сушеные кальмары настолько, что съела их даже на завтрак, они были в полном шоке", — поделилась блогерша.

Что касается красной икры, то итальянцы имеют разные мнения. Кто-то оценил ее с первого раза, другие понадобились повторные попытки, а кто-то и вовсе не смог привыкнуть к этому продукту.

"Идея есть икру кажется итальянцам необычной. Но если дать ей шанс и попробовать, существует большая вероятность, что она понравится. Например, мой муж сначала не был в восторге, но теперь я его приучила, и он уже любит икру", — призналась блогерша.

Кроме того, она рассказала о недавней находке — банке шпротов, которую она предложила своим итальянским друзьям.

"По их оценкам, шпроты были вкусными, но большинство итальянцев поставили им семь или семь с половиной баллов", — заключила она.