Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каковы основные статьи расходов страховых компаний?
Автоэксперты рассказали, стоит ли покупать автомобили Jetta в 2024 году
Silent Hill 2 Remake готов к релизу: игра выйдет 8 октября на PS5 и PC
МАГАТЭ поставлен ультиматум — признать конкретную сторону, напавшую на АЭС
Не повлияет ли снижение требований к застройщикам на качество жилья?
Хью Джекман рассказал о подготовке к съёмкам "Дэдпула": строгая диета и тренировки
Врач Ботина: мурашки в конечностях могут указывать на рассеянный склероз
Китайские банки приостановили приём платежей из России
Мультфильм "Гадкий я 4" собрал более 800 млн долларов в мировом прокате

Итальянцы восхитились блюдом русской кухни: как итальянцы реагируют на русские продукты

Российская блогерша рассказала о шоке итальянцев от русского "Оливье"
Туризм

Российская тревел-блогерша, проживающая в Италии, рассказала о том, какое русское блюдо стало любимым среди местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась в блоге на платформе "Дзен", который называется "Тут вам не там".

Российская блогерша рассказала о шоке итальянцев от русского "Оливье"
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

"Итальянцы просто в восторге от нашего салата оливье. Он имеет совершенно уникальный вкус, который им очень нравится. На мой взгляд, он даже в разы лучше их "русского салата"", — пояснила автор поста.

Однако другой популярный в России продукт, сушеные кальмары, не нашел отклика у итальянцев.

"Когда я сказала, что люблю сушеные кальмары настолько, что съела их даже на завтрак, они были в полном шоке", — поделилась блогерша.

Что касается красной икры, то итальянцы имеют разные мнения. Кто-то оценил ее с первого раза, другие понадобились повторные попытки, а кто-то и вовсе не смог привыкнуть к этому продукту.

"Идея есть икру кажется итальянцам необычной. Но если дать ей шанс и попробовать, существует большая вероятность, что она понравится. Например, мой муж сначала не был в восторге, но теперь я его приучила, и он уже любит икру", — призналась блогерша.

Кроме того, она рассказала о недавней находке — банке шпротов, которую она предложила своим итальянским друзьям.

"По их оценкам, шпроты были вкусными, но большинство итальянцев поставили им семь или семь с половиной баллов", — заключила она.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова Камил Гаджиев: уход Баха — это шанс для российского олимпийского движения Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Последние материалы
Мультфильм "Гадкий я 4" собрал более 800 млн долларов в мировом прокате
Керем Актюркоглу близок к переходу в "Спартак"
В США обратили внимание на уничтожение Россией еще одного "Абрамса"
Как принц Уильям и Кейт Миддлтон поддержали спортсменов на Олимпиаде
Исследование: почему москвичи тратят больше, чем петербуржцы?
В Министерстве строительства обеспокоены негативными последствиями льготной ипотеки
Зварич: юань может снова достичь 12 рублей
Российская блогерша рассказала о шоке итальянцев от русского "Оливье"
Профессор Алексей Осипов: "Священник не может требовать отчёта о плотских грехах"
Врач Поляков: какао и рыба помогут ускорить метаболизм после 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.