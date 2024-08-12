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Почему Турция вряд ли откажется от системы "всё включено" — мнение эксперта

Турция, вероятно, не откажется от системы "всё включено"
0:59
Туризм

По мнению Наталии Ансталь, руководителя турфирмы и тревел-блогера, Турция, вероятно, не откажется от системы "всё включено". В противном случае страна может существенно потерять в числе туристов. Ансталь объяснила, что для российских туристов система "всё включено" особенно привлекательна, и отмена этого формата приведет к снижению заполняемости отелей. "Многие россияне не захотят доплачивать за дополнительные услуги, такие как алкоголь или питание в ресторанах," — пояснила она.

Турция, вероятно, не откажется от системы "всё включено"
Фото: flickr.com by Константин Барбу, CC BY 2.0

Хотя система, позволяющая выбирать только нужные опции, может быть интересна некоторым туристам, Турция вряд ли полностью откажется от all inclusive. Система обеспечивает высокий поток туристов на побережье, что важно для страны. Туристический бизнес в Турции, по мнению Ансталь, трудно представить без этой системы, и отказ от неё может привести к значительным финансовым потерям.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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