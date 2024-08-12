Заповедный Крым открывает новую тропу с соснами Палласа: как получить пропуск

На новом туристическом маршруте можно увидеть множество сосен Палласа, в честь которых и названа тропа. Также туристов ожидает большое количество смотровых площадок, где можно сделать потрясающие фотографии и просто насладиться отдыхом.
Для посещения новой тропы в заповеднике потребуется специальный пропуск, который можно получить согласно информации, опубликованной в телеграм-канале "Заповедный Крым".
Стоит отметить, что с 27 июля Ялтинский горно-лесной заповедник снял ограничения на посещение эколого-просветительских маршрутов. Ранее они были закрыты из-за высокого уровня пожарной опасности.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.