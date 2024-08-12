Заповедный Крым открывает новую тропу с соснами Палласа: как получить пропуск

Заповедный Крым открывает новую тропу с соснами Палласа

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

На новом туристическом маршруте можно увидеть множество сосен Палласа, в честь которых и названа тропа. Также туристов ожидает большое количество смотровых площадок, где можно сделать потрясающие фотографии и просто насладиться отдыхом.

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Для посещения новой тропы в заповеднике потребуется специальный пропуск, который можно получить согласно информации, опубликованной в телеграм-канале "Заповедный Крым".

Стоит отметить, что с 27 июля Ялтинский горно-лесной заповедник снял ограничения на посещение эколого-просветительских маршрутов. Ранее они были закрыты из-за высокого уровня пожарной опасности.