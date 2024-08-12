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Спрос на ранние бронирования на Новый год в России вырос в 4 раза — что нужно знать

Спрос на ранние бронирования на Новый год в России вырос в 4 раза
3:42
Туризм

Россияне начали активно бронировать авиабилеты и отели на Новый год. Спрос на ранние бронирования возрос в четыре раза по сравнению с июлем прошлого года, сообщает сервис "Яндекс Путешествия".

Спрос на ранние бронирования на Новый год в России вырос в 4 раза
Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, CC BY-SA 3.0

Авиакомпания S7 также подтверждает этот тренд. В июле количество забронированных авиабилетов на новогодние праздники у перевозчика увеличилось в 1,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По мнению компании, такая же динамика наблюдалась в 2019 году, и потребительский спрос постепенно возвращается к норме.

Около трети ранних бронирований авиабилетов приходится на международные направления, такие как Таиланд, Турция и Китай. Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel и вице-президент АТОР по международному туризму, отметил:

"Стабильность валютных курсов оказывает позитивное влияние на туризм. В 2024 году ключевым трендом является то, что поставщики понимают — бесконечное повышение цен для российского рынка больше невозможно. Появляется все больше направлений для транзита, доступных россиянам, и стоимость перевозок стабилизировалась, а в некоторых случаях даже снижается. Это связано с увеличением конкуренции среди перевозчиков. Гостиницы также осознают усиливающуюся конкуренцию и начинают предлагать более выгодные условия. Туристы начинают бронировать туры раньше, чем в 2023 году, что позволяет им воспользоваться скидками до 20-30% благодаря акциям раннего бронирования."

Акции раннего бронирования обычно позволяют сэкономить до 40% от стоимости тура. Однако в сфере туров по России на новогодний сезон пока не наблюдается значительной активности, отмечает Сергей Ромашкин, генеральный директор турфирмы "Дельфин" и вице-президент Ассоциации туроператоров России:

"На данный момент активность по бронированию новогодних туров невелика. Около 80% бронирований за последнюю неделю приходится на поездки до 30 сентября. Время новогодних продаж обычно наступает в середине октября, когда туристы начинают планировать праздники. Пока что большинство сосредоточено на летних поездках, что отвлекает от новогодних планов. В текущих условиях менее 1% бронирований приходится на даты с 25 декабря по 9 января. Это может быть связано с статистическими погрешностями. Цены на авиабилеты растут быстрее, чем на отели, и туристы могут предпочитать сначала купить билеты, а затем подумать о месте проживания."

Тем временем, "Яндекс Путешествия" назвал самые популярные регионы для путешествий на новогодние праздники в России — Краснодарский край, Москва и Московская область.

Согласно данным сервиса, средняя стоимость номера в российском отеле при раннем бронировании на зимние праздники выросла на 11% за год и составляет 8900 рублей за ночь, тогда как стоимость номера в зарубежных отелях увеличилась на 60%, достигнув 13 350 рублей.

По информации МТС Travel и Bronevik. com, средний чек при раннем бронировании отеля на Новый год через эти сервисы для России составил 7,8 тысячи рублей за ночь, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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