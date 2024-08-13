Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России отметили увеличение числа спасённых туристов, которым понадобилась помощь спасателей. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
За прошедшие выходные сочинские спасатели эвакуировали из горно-лесной местности 18 человек. Так, например, в Навалишенском ущелье 16 путешественников оказались отрезанными от берега из-за подъёма воды в реке Большая Хоста. Они забрались на выступы скалы и ждали помощи специалистов. Среди спасённых оказался 12-летний ребёнок.
Ранее Pravda.Ru писала, что медведь помешал туристам прогуляться по Большой Байкальской тропе. Им потребовалась помощь.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.