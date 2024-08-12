Качество автодорог в России: Москва на вершине, антирейтинг лидируют Марий Эл и Амурская область

Только 54% автодорог в России соответствуют стандартам

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России лишь 54% автодорог соответствуют нормативным требованиям, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наиболее качественные дороги находятся в Москве, где почти все трассы отвечают стандартам.

В тройку лучших также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край.

В первую пятёрку также включены дороги Челябинской области и Ингушетии.

В антирейтинге лидируют Республика Марий Эл и Амурская область. Не самые качественные дороги, по данным исследования, обнаружены в Архангельской, Кировской и Волгоградской областях.