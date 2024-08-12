Качество автодорог в России: Москва на вершине, антирейтинг лидируют Марий Эл и Амурская область

В России лишь 54% автодорог соответствуют нормативным требованиям, сообщает РИА Новости.
Наиболее качественные дороги находятся в Москве, где почти все трассы отвечают стандартам.
В тройку лучших также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край.
В первую пятёрку также включены дороги Челябинской области и Ингушетии.
В антирейтинге лидируют Республика Марий Эл и Амурская область. Не самые качественные дороги, по данным исследования, обнаружены в Архангельской, Кировской и Волгоградской областях.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.