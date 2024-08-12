Прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа: Аэрофлот возвращается с октября 2024 года

Аэрофлот возобновляет рейсы в Гоа из Екатеринбурга

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэрофлот объявил о возобновлении прямых регулярных рейсов из Екатеринбурга в Гоа. Полеты начнутся с 2 октября и будут выполняться трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Для этих рейсов будут использоваться самолеты Boeing 737-800 с двухклассной конфигурацией: 20 мест бизнес-класса и 138 мест эконом-класса. Билеты уже поступили в продажу, а стоимость перелета в одну сторону начинается от 33 784 рублей.

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Гоа — одно из самых популярных направлений для пляжного отдыха среди россиян, и Аэрофлот предлагает удобный вариант для жителей Свердловской области и соседних регионов. Для поездки в Индию россияне могут получить электронную или бумажную туристическую визу на срок от месяца до пяти лет.

Также "Аэрофлот" намерен возобновить рейсы из Москвы в Гоа в зимнем расписании 2024 года. Первый рейс запланирован на 1 октября, после чего полеты будут осуществляться дважды в неделю, а с 25 октября частота рейсов увеличится до трех раз в неделю. Для этих маршрутов будут использоваться широкофюзеляжные самолеты Airbus A330 с двухклассной компоновкой. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте авиакомпании и через другие каналы продаж.