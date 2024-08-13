В Австралии вертолёт упал на крышу роскошного отеля

Вертолёт упал на крышу роскошного отеля в австралийском Квинсленде

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вертолет рухнул на крышу роскошного отеля Double Tree Hotel by Hilton в штате Квинсленд, Австралия, и загорелся, сообщает Lenta.ru. Инцидент был зафиксирован на видео.

Фото: freepik.com by viarprodesign is licensed under Free More info

Вызов в экстренные службы поступил рано утром в понедельник, 12 августа. После столкновения вертолета с крышей отеля и последующего пожара из здания эвакуировали около 400 человек. На опубликованных в сети видео видно, как крыша охвачена огнем.

Пилота спасти не удалось. Также двое гостей отеля, пострадавших от отравления дымом, были госпитализированы.

8 августа пилот вертолета Robinson R44 Raven попытался сделать селфи с вулканом на Камчатке, что привело к незапланированной посадке. В результате маневра вертолет перевернулся, и его лопасти сломались.