Китай становится новым фаворитом среди российских туристов на фоне подорожания отдыха в Турции

Российские туристы устремились в Китай после скачка цен на отдых в Турции

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Существенное подорожание отдыха на турецких курортах побуждает российских туристов искать альтернативные варианты, и всё чаще их выбор падает на Китай.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak

В этом году российские туристы проявляют заметный интерес к заграничным поездкам. Среди наиболее востребованных направлений традиционно остаются Турция, Абхазия и Казахстан. За первое полугодие россияне совершили 12,6 миллиона поездок, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Большинство этих поездок были связаны с отдыхом, сообщает "ТурПром" со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России.

На фоне общего роста интереса к заграничному отдыху также наблюдается значительное увеличение числа поездок в Китай, который становится альтернативой популярным турецким курортам. За первые шесть месяцев этого года количество поездок в Китай превысило 405 тысяч, что в 14 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.