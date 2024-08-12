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Как проверить туристическую компанию перед поездкой: важные детали и рекомендации экспертов

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Туризм

Специалисты подчёркивают, что в договоре на предоставление туристических услуг необходимо чётко указать, какой тип питания, уровень отеля и условия проживания будут предоставлены клиенту. Ответственность за выполнение этих условий несёт туристическая компания.

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе тура
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если турист обнаружит, что реальные условия не соответствуют обещанным, он должен официально сообщить об этом представителю туроператора. Важно зафиксировать нарушения с помощью фото и видео.

Эксперты, опрошенные "Парламентской газетой", советуют выбирать компании с длительным опытом работы. К недавно открывшимся фирмам следует относиться с осторожностью. Для того чтобы заработать доверие клиентов к началу туристического сезона, они должны начать свою деятельность как минимум зимой, чтобы успеть получить объективные отзывы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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