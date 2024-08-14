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Медведь ранил 62-летнего туриста в Словакии

Aktuality: медведь напал на туриста в Словакии
0:48
Туризм

В горах на севере Словакии медведь напал на туриста, в результате чего мужчина получил ранения рук и ног. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality. Инцидент произошел на туристической тропе в Бобровецкой долине, расположенной в Западных Татрах.

Aktuality: медведь напал на туриста в Словакии
Фото: flickr.com by Frank Vassen, CC BY 2.0

По прибытии на место происшествия полицейский патруль установил, что пострадавшему 62 года. Мужчину доставили в больницу, где после осмотра его отпустили домой. В настоящее время ведется поиск медведя, а полиция призывает туристов быть особенно осторожными при нахождении на природе.

С начала года в Словакии зарегистрировано 15 случаев нападения медведей на людей, одно из которых закончилось летальным исходом.

Детали

Западные Татры
Западные Татры (словац. Západné Tatry) — западная часть Татр, часть Фатранско-Татранской области в Словакии. Наивысшая точка — гора Бистра, 2248 м. Источник

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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