Туристы из России пострадали в Турции: камнепад в популярном каньоне

NTV: российские туристы пострадали от камнепада в Турции

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В пятницу двое российских туристов пострадали в результате камнепада в каньоне Саклыкент, расположенном в турецкой провинции Мугла. По сообщению телеканала NTV, этот инцидент произошел в одном из самых популярных туристических мест региона, после чего вход в каньон был немедленно закрыт для посетителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Они эвакуировали пострадавших с места инцидента и оказали необходимую первую помощь. По данным телеканала, туристы получили переломы и были доставлены в местную больницу для дальнейшего лечения.

Детали

Саклыкент

Национальный парк Саклыкент (тур. Saklıkent Millî Parkı) расположен в провинции Мугла, в 50 км от города Фетхие (Турция). С юга сюда можно добраться по дороге из деревни Паламут, которая пересекается с дорогой Калкан — Ешилова, а с севера по трассе Фетхие — Кемер. Каньон Саклыкент, высота которого составляет около 1000 метров и по которому протекает река Эшен, отличается дикой естественной красотой. Источник