Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полотенце в подарок работает как пожелание смерти, предупредила парапсихолог
Простой способ приготовления кукурузы в початках
Бокс находится на грани исключения из программы Олимпийских игр
Какое простое средство поможет увеличить урожай капусты
Тренировка до отказа мышц: когда это действительно необходимо
Собаки могут помнить хозяев спустя несколько лет
Aktuality: медведь напал на туриста в Словакии
Frontiers in Nutrition: веганская диета самая эффективная для похудения
Жительница Челябинска потеряла 1,35 млн рублей при попытке заменить полис ОМС

Туристы из России пострадали в Турции: камнепад в популярном каньоне

NTV: российские туристы пострадали от камнепада в Турции
0:39
Туризм

В пятницу двое российских туристов пострадали в результате камнепада в каньоне Саклыкент, расположенном в турецкой провинции Мугла. По сообщению телеканала NTV, этот инцидент произошел в одном из самых популярных туристических мест региона, после чего вход в каньон был немедленно закрыт для посетителей.

NTV: российские туристы пострадали от камнепада в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Они эвакуировали пострадавших с места инцидента и оказали необходимую первую помощь. По данным телеканала, туристы получили переломы и были доставлены в местную больницу для дальнейшего лечения.

Детали

Саклыкент
Национальный парк Саклыкент (тур. Saklıkent Millî Parkı) расположен в провинции Мугла, в 50 км от города Фетхие (Турция). С юга сюда можно добраться по дороге из деревни Паламут, которая пересекается с дорогой Калкан — Ешилова, а с севера по трассе Фетхие — Кемер. Каньон Саклыкент, высота которого составляет около 1000 метров и по которому протекает река Эшен, отличается дикой естественной красотой. Источник

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
В США прокомментировали уничтожение трех батарей Patriot на Украине
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
Последние материалы
Собаки могут помнить хозяев спустя несколько лет
Тренировка до отказа мышц: когда это действительно необходимо
Aktuality: медведь напал на туриста в Словакии
Frontiers in Nutrition: веганская диета самая эффективная для похудения
Жительница Челябинска потеряла 1,35 млн рублей при попытке заменить полис ОМС
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
NTV: российские туристы пострадали от камнепада в Турции
Симптомы аллергии на воду и трудности жизни с этой болезнью
Applied Animal Behaviour Science: лошади осознают последствия своих действий
OneTwoTrip: туристы рассказали, что портит впечатление от апартаментов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.