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Грязь и насекомые: что больше всего раздражает туристов в апартаментах

OneTwoTrip: туристы рассказали, что портит впечатление от апартаментов
1:23
Туризм

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом OneTwoTrip, поделились своими главными разочарованиями от проживания в апартаментах во время путешествий. Согласно исследованию, проведенному среди 2340 пользователей, наиболее негативные впечатления вызывает антисанитарное состояние жилья, включая грязь и наличие насекомых — на это указали 97 процентов респондентов.

OneTwoTrip: туристы рассказали, что портит впечатление от апартаментов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кроме того, многие путешественники (85 процентов) обращают внимание на неопрятный вид жилья и плохое состояние ремонта. Неисправная техника и сломанная мебель также сильно портят впечатление — об этом упомянули 76 процентов опрошенных.

Несоответствие фотографий реальному объекту разочаровывает 64 процента туристов. Около половины респондентов (55 процентов) раздражаются из-за дополнительных сборов при заселении или выезде, а также из-за высокой слышимости в помещениях — 50 процентов.

Меньшее количество респондентов отметили проблемы с процессом заселения (43 процента), неудачное местоположение апартаментов (40 процентов) и отсутствие устойчивого интернета (37 процентов) как факторы, которые портят впечатление от размещения.

Детали

Туризм
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем». Источник

Апартамент
Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира). Источник

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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