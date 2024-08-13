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Путешественник из России открыл для себя местную кухню Таджикистана

Путешественник из России о том, как его удивила таджикская кухня
0:51
Туризм

Российский путешественник посетил Таджикистан и решил пообедать в столовой, популярной исключительно среди местных жителей. В своем блоге на платформе "Дзен" он поделился своими впечатлениями от этого опыта.

Путешественник из России о том, как его удивила таджикская кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Появление иностранца в столовой вызвало удивление как у работников, так и у других посетителей, однако все проявили дружелюбие и порекомендовали ему попробовать манты, которые в тот день особенно удались.

"За большую порцию я заплатил всего 10 сомони — это примерно 80 рублей. Но самое главное, что манты оказались очень большими и были щедро наполнены мясом," — отметил блогер.

Помимо мантов, в столовой предлагали плов, лагман, шурпу, пирожки и беляши.

"Еда действительно оказалась очень вкусной," — заключил он.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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