Путешественник из России открыл для себя местную кухню Таджикистана

Российский путешественник посетил Таджикистан и решил пообедать в столовой, популярной исключительно среди местных жителей. В своем блоге на платформе "Дзен" он поделился своими впечатлениями от этого опыта.
Появление иностранца в столовой вызвало удивление как у работников, так и у других посетителей, однако все проявили дружелюбие и порекомендовали ему попробовать манты, которые в тот день особенно удались.
"За большую порцию я заплатил всего 10 сомони — это примерно 80 рублей. Но самое главное, что манты оказались очень большими и были щедро наполнены мясом," — отметил блогер.
Помимо мантов, в столовой предлагали плов, лагман, шурпу, пирожки и беляши.
"Еда действительно оказалась очень вкусной," — заключил он.
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