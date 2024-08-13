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"Икра странная, но вкусная": как итальянцы воспринимают русский деликатес

Итальянцы в восторге от "Оливье": блогерша раскрыла секрет популярности
Туризм

Российская тревел-блогерша, проживающая в Италии, рассказала о любимом блюде русской кухни среди местных жителей. В своем блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен" она поделилась, что итальянцы с восторгом воспринимают традиционный салат "Оливье". По её мнению, этот салат значительно превосходит по вкусу местный "Русский салат", который также популярен в Италии.

Итальянцы в восторге от "Оливье": блогерша раскрыла секрет популярности
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

"Когда итальянцы пробуют наш "Оливье", то салат вызывает у них восторг. Неудивительно, ведь он по вкусу совсем другой! И, на мой взгляд, в сто раз лучше, чем их 'Русский салат'," — поделилась блогерша.

В другом посте автор отметила, что сушеные кальмары, популярные в России, в Италии особым спросом не пользуются.

"Когда я сказала им, что так люблю сушеные кальмары, что даже на завтрак в тот день съела, у них чуть волосы дыбом не встали," — призналась она.

Что касается красной икры, мнения итальянцев разделились. Одни полюбили ее с первого раза, другие распробовали позже, а некоторые так и не оценили ее вкус.

"Вообще, сама идея есть икру кажется итальянцам странной, но, если заставить попробовать разок, есть большие шансы, что во второй раз уже распробуют этот продукт. Например, мой муж вначале тоже был не в диком восторге, но уже я его приучила, и икру он теперь любит," — отметила блогерша.

Кроме того, она рассказала, как недавно предложила своим итальянским знакомым попробовать шпроты.

"Вердикт — вкусно. Но по баллам большинство итальянцев дали семь или семь с половиной," — резюмировала она.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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