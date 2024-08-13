Винный туризм в России: рост популярности и новые возможности

Почему российские виноградники становятся популярным туристическим направлением

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России стремительно набирает популярность винный туризм. Каждый год количество туристов, интересующихся энотуризмом, увеличивается на 25%, что подтверждают данные Российского союза туриндустрии. Винные туры востребованы в самых разных форматах: от простых экскурсий с дегустацией, стоимость которых начинается от 1,2 тыс. руб., до более дорогих предложений, включающих проживание на винодельнях.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, CC BY-SA 3.0

Денис Руденко, член Союза сомелье и экспертов РФ, критик и знаток вин, отмечает, что винный туризм дарит новый опыт: возможность посетить места, где производят вино, и узнать процесс его создания. Этот вид отдыха сочетает в себе сельский туризм, наслаждение природой, знакомство с виноградниками и погружение в историю.

Однако в России пока слабо развита инфраструктура для винных туров. Южные регионы страны, такие как Сочи и Ставрополь, имеют ограниченные возможности для размещения и питания туристов. Возможно, в будущем туристические компании предложат более разнообразные маршруты и улучшат условия для путешественников.