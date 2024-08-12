Эксперт Скотт Эванс рассказал, какие вещи нельзя хранить в чемоданах

Эксперт Эванс: в чемоданах следует хранить только лёгкие вещи

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генеральный директор Pink Storage Скотт Эванс заявил, что чемоданы не предназначены для хранения тяжёлых вещей. Об этом пишет The Sun.

Фото: Lancel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт отметил, что в чемоданы следует класть только лёгкие предметы и одежду.

"Чемоданы предназначены для хранения мягкой одежды и лёгких предметов, а хранение тяжёлых предметов часто может привести к повреждению молний и колёсиков", — заявил он.

При этом Скотт Эванс добавил, что туристы подвергают себя риску, если перемещаются по лестницам и эскалаторам с тяжёлым багажом. По его словам, путешественники могут получить травмы.

Ранее Pravda.Ru писала, как правильно выбрать чемодан, чтобы он прослужил долго и был удобен в путешествиях.