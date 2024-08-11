Франция снова требует онлайн-оплату для записи на подачу визовых документов

Франция ввела обязательную онлайн-оплату для записи на визу

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Французский визовый центр снова ввел обязательную онлайн-оплату сервисного сбора при бронировании времени для подачи документов. Теперь заявитель должен оплатить сбор сразу после выбора времени, чтобы закрепить за собой место.

Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, PDM

Подобная мера уже вводилась весной прошлого года с целью облегчить жизнь туристам и уменьшить количество перекупщиков, которые с помощью ботов моментально занимали все доступные слоты, а затем перепродавали их. Однако, эта инициатива не привела к ожидаемым результатам и даже добавила неудобств, так как сайт начал давать сбои.

Туристы опасаются, что система снова станет медленной и нестабильной. Пока проблем при записи не возникало, но станет ли система работать стабильно, покажет первая серьезная нагрузка, связанная с массовым распределением новых слотов. Визовые агентства предполагают, что возврат к онлайн-оплате связан с большим количеством неиспользованных летних квот: многие бронировали время, но не приходили и не отменяли запись. Предполагается, что предоплата почти 3 тыс. рублей снизит количество неявок.

На этой неделе были распределены все октябрьские слоты во многих городах, где действует визовый центр. Ноябрьские квоты еще не начали распределять, а редкие отказные слоты пытаются поймать как заявители вручную, так и посредники с помощью ботов.