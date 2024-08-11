Лучшие города России для отдыха в августе: комфортные альтернативы морскому побережью

Названы лучшие места для отдыха в России вдали от морских курортов

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В августе многие российские туристы предпочитают отдыхать у моря, однако значительная часть путешественников выбирает альтернативные направления у пресных водоемов. На основе данных одного из онлайн-сервисов по бронированию жилья, эксперты составили рейтинг российских городов, идеально подходящих для отдыха вдали от морского побережья.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, CC BY-SA 4.0

Первое место в этом списке занимает Казань, где четыре ночи проживания в среднем стоят 4180 рублей. На втором месте — Кисловодск, где неделя отдыха обойдется в 3133 рубля. Замыкает тройку лидеров Краснодар, с ценой за две ночи проживания в 3191 рубль.

Четвертую позицию занимает Волгоград, расположенный на Волге, где две ночи отдыха стоят 3673 рубля. В топ-10 также вошли Нижний Новгород, Пятигорск, Красная Поляна, Соль-Илецк, Сортавала и Петрозаводск, каждый из которых предлагает уникальные возможности для комфортного отдыха вдали от моря.