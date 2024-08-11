Рим под давлением: как туристы и мигранты влияют на жизнь города

Рим страдает от проблем с порядком и безопасностью из-за туристов

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Рима массово покидают свой город из-за проблем, связанных с наплывом туристов и мигрантов, что приводит к нарушению порядка и безопасности. Знаменитый актер и режиссер Карло Вердоне отмечает, что ухудшение дорожного движения, мусор, граффити, дорожные работы и неудовлетворительное поведение горожан вызывают у многих желание уехать из родного города.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

По словам Вердоне, даже его друзья и знакомые часто рассматривают возможность переезда из Рима, и он сам иногда испытывает те же чувства. Он выражает недовольство растущей популярностью города среди туристов и мигрантов, особенно британцев, которые, по его мнению, "выгоняют" местных жителей из их домов. Вердоне призывает относиться к городу с уважением, как к собственному дому.