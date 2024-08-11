Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму в аренду после неудачных попыток продажи

Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму в аренду

Певец и продюсер Константин Меладзе начал сдавать свою роскошную виллу в Крыму в аренду. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

По информации источника, Меладзе выставил недвижимость в Гурзуфе на продажу около года назад, но покупателя пока не нашлось. Сейчас дом можно приобрести за 387 миллионов рублей с возможностью торга.

Пока вилла ищет нового владельца, Меладзе решил сдавать её туристам. Аренда на месяц составляет 2 миллиона рублей, и за эту сумму арендаторы получают услуги горничной, садовника и завхоза.

Стоимость проживания в особняке колеблется от 60 до 110 тысяч рублей в сутки в зависимости от сезона и срока аренды. В распоряжении гостей находятся хаммам, спортзал и зона для барбекю. По информации Shot, вилла надежно скрыта от посторонних глаз, хотя до пляжа придется пройти 1,5 километра.