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Что взять с собой в отпуск: советы стилиста по косметичке и макияжу

Стилист-визажист делится советами по косметичке для отпуска
3:00
Туризм

Для отпуска в косметичку стоит добавить увлажняющий крем с SPF, базу под макияж с эффектом сияния, матирующие салфетки и несколько других необходимых средств. Об этом рассказала стилист-визажист Евгения Яренских.

Стилист-визажист делится советами по косметичке для отпуска
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

По словам эксперта, первым шагом при подготовке к отпуску следует выбрать увлажняющий крем с SPF-фактором 30 и выше.

"Независимо от того, отправляемся ли мы на пляж, гуляем по городу или едем в поход, защита от ультрафиолетовых лучей крайне важна", — подчеркнула Яренских.

"Крем с SPF следует наносить утром на очищенную кожу. Он также может служить в качестве базы под макияж. Рекомендуется иметь SPF-средства в формате сухого распыления, которые удобно обновлять в течение дня, нанося их прямо поверх макияжа", — добавила стилист.

База под макияж с эффектом сияния также будет незаменима в отпуске, так как она придаст коже здоровый и увлажнённый вид и улучшит стойкость макияжа.

"Лучше выбирать базу с бежево-золотистыми сияющими частичками. Они выглядят естественно и создают эффект мягкого расфокуса, что визуально сглаживает текстуру кожи", — посоветовала визажист.

Не забудьте добавить в косметичку увлажняющий консилер. Он поможет выровнять тон кожи, скрыть темные круги под глазами, покраснения и пятна, а также может заменить тональный крем, придавая лицу свежий и отдохнувший вид.

Для макияжа глаз рекомендуется взять влагостойкую тушь, особенно если отдых предполагает время на пляже или у бассейна.

"Также стоит прихватить коричневый стойкий карандаш для глаз. Он позволяет быстро сделать взгляд более выразительным. Просто проведите им по межресничному пространству и аккуратно растушуйте линию пальцем, чтобы избежать излишней графичности", — пояснила Яренских.

Не забудьте про карандаш для бровей, подходящий по цвету, и прозрачный гель для их укладки.

"Для вечернего макияжа на отдыхе подойдут кремовые тени. Они хорошо держатся в жару и повышенную влажность, их легко наносить пальцами. Рекомендуются золотистые или бронзовые оттенки, так как они универсальны, подчеркивают загар и цвет глаз", — добавила визажист.

Кроме того, в отпуск стоит взять кремовые румяна, которые дают более натуральный эффект, и большой упаковки кремового хайлайтера. Его можно использовать не только для лица, но и смешивать с увлажняющим кремом для тела, чтобы придать сияние коже в зоне декольте, шеи, рук и плеч.

И не забывайте про матирующие салфетки, которые помогут удалить излишки влаги с кожи и сохранить стойкость макияжа.

"И, конечно, не забудьте мицеллярную воду для снятия макияжа", — напомнила эксперт.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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