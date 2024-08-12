Россия и Китай запустили новый туристический и экскурсионный железнодорожный состав "Чанлюйхао". Об этом сообщил Генеральное консульство РФ в Шэньяне в своём Telegram-канале.
Церемония запуска первого рейса состоялась 8 августа в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая. Маршрут международного пассажирского поезда будет реализован в три этапа: первый — вдоль реки Туманная на территории Китая, второй — Хуньчунь — Владивосток, третий — Хуньчунь — Владивосток — Москва. Запуск этого поезда откроет новые возможности для туристов и укрепит культурные связи.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.