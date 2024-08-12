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Сентябрьский отпуск: куда поедут россияне и почему выбирают бархатный сезон

Известия: в сентябре россияне выбирают Сочи, Геленджик и Минеральные Воды
1:34
Туризм

Согласно свежей статистике, 18% россиян планируют отправиться в отпуск в сентябре, и уже известны самые популярные направления, куда они собираются, отмечает издание "Известия".

Известия: в сентябре россияне выбирают Сочи, Геленджик и Минеральные Воды
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Большинство туристов отдадут предпочтение Сочи, Геленджику, Минеральным Водам и Калининграду. Такие данные представлены в исследовании, проведённом сервисами "Работа.ру" и "СберАвто".

Из тех, кто намерен провести отпуск в сентябре, 44% выбрали Сочи для наслаждения бархатным сезоном, 27% остановились на Геленджике, а по 25% планируют посетить Минеральные Воды и Калининград. Кроме того, 24% россиян хотят отправиться в Кисловодск, 23% — в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а 19% выбрали Москву и Подмосковье.

Главные преимущества бархатного сезона, по мнению респондентов, — это отсутствие изнуряющей жары (60%), меньшее количество туристов (52%) и более низкие цены (24%). При этом 23% опрошенных считают, что в сентябре проще договориться об отпуске.

По результатам опроса, 32% россиян отправятся на отдых на поезде, 27% — на самолёте, 6% — на автобусе, и 4% воспользуются пригородными поездами. Интересно, что 19% предпочитают путешествовать на автомобиле, из них 16% — на своём собственном.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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