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АТОР предлагает альтернативные маршруты из Анапы в Москву

АТОР: как уехать из Анапы в Москву, если нет билетов на поезд
1:13
Туризм

Туристам, которые не могут приобрести билеты на поезд из Анапы в Москву, следует рассмотреть возможность поездки на самолёте или автобусе, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР: как уехать из Анапы в Москву, если нет билетов на поезд
Фото: Собственная работа by Arne Müseler, CC BY-SA 3.0

Улететь в Москву можно из Сочи, и оптимальный способ добраться туда из Анапы — трансфер на машине. По данным АТОР, дорога до аэропорта займёт от 7 до 9 часов, а стоимость поездки составит от 6 до 13 тысяч рублей в одну сторону. Билет на рейс Сочи — Москва с багажом обойдётся одному человеку в 13-20 тысяч рублей в середине августа, а к концу месяца цена может вырасти до 25-30 тысяч рублей.

"Билеты есть, купить их можно свободно", — заверили в организации.

Однако в АТОР отметили, что такие цены могут оказаться "заградительными" для семей с детьми, и предложили альтернативу — воспользоваться рейсовыми автобусами. Эти автобусы отправляются прямо из Анапы, а стоимость билета варьируется от 4 до 8 тысяч рублей. За багаж может потребоваться доплатить ещё 300-500 рублей.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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