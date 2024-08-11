ФПК увеличивает количество поездов между Белгородом и Москвой с 12 по 16 августа

ФПК увеличивает количество поездов между Белгородом и Москвой

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федеральная пассажирская компания (ФПК) увеличила количество поездов между Белгородом и Москвой, как сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Фото: freepik.com by tohamina, PDM

С 12 по 16 августа будут ежедневно курсировать дополнительные поезда из Белгорода в столицу. Отправление назначено на 01:36, прибытие в Москву — на 16:43.

Кроме того, ФПК запустила "Ласточки": один поезд отправится из Москвы 11 августа, а другой — из Белгорода 12 августа.

Вместо 5-вагонного состава поезд теперь будет состоять из 10 вагонов и будет курсировать ежедневно до 30 августа. Также уточняется, что цены на билеты останутся фиксированными.