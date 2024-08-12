В здании Ленинградского вокзала сделают ремонт — работы начались 11 августа

Здание Ленинградского вокзала в Москве закрыли на ремонт. Вход в него ограничили. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Реконструкцию вокзального комплекса начали 11 августа. В здании сделают перепланировку внутренних помещений, обновят фасад и благоустроят территорию. Сроки окончания работ пока неизвестны. При этом отмечается, что все поезда продолжат прибывать и отправляться по расписанию. Однако маршруты на платформы изменятся.
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