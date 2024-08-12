В здании Ленинградского вокзала сделают ремонт — работы начались 11 августа

Здание Ленинградского вокзала закрыли на реконструкцию

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Здание Ленинградского вокзала в Москве закрыли на ремонт. Вход в него ограничили. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, CC BY-SA 4.0

Реконструкцию вокзального комплекса начали 11 августа. В здании сделают перепланировку внутренних помещений, обновят фасад и благоустроят территорию. Сроки окончания работ пока неизвестны. При этом отмечается, что все поезда продолжат прибывать и отправляться по расписанию. Однако маршруты на платформы изменятся.

Ранее Pravda.Ru писала, что в 2025 году на сайте РЖД запустят продажи билетов на электрички.