Туристы потратили 11,8 млрд рублей на сувениры в Петербурге: что покупают

Туристы потратили 11,8 млрд рублей на сувениры в Петербурге

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году туристы в Петербурге потратили 11,8 миллиарда рублей на сувениры. Наибольшей популярностью пользовались открытки местных художников.

Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License

Кроме того, путешественники проявляли интерес к тематическим кондитерским изделиям, фарфоровым товарам и сувенирам, связанным с военно-морской темой.

Также в качестве покупок рассматривались копии известных памятников, одежда и настольные игры.

По данным комитета по развитию туризма, средний чек на сувениры составил 1340 рублей за поездку, что на 25% больше, чем два года назад.