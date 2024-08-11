Туристы потратили 11,8 млрд рублей на сувениры в Петербурге: что покупают

В 2023 году туристы в Петербурге потратили 11,8 миллиарда рублей на сувениры. Наибольшей популярностью пользовались открытки местных художников.
Кроме того, путешественники проявляли интерес к тематическим кондитерским изделиям, фарфоровым товарам и сувенирам, связанным с военно-морской темой.
Также в качестве покупок рассматривались копии известных памятников, одежда и настольные игры.
По данным комитета по развитию туризма, средний чек на сувениры составил 1340 рублей за поездку, что на 25% больше, чем два года назад.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.