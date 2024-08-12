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Эскалатор на водопаде Дэтянь в Китае вышел из строя, один человек погиб

В Китае на водопаде Дэтянь произошло ЧП
0:43
Туризм

На популярном водопаде Дэтянь в Китае сломался эскалатор, в результате чего 60 человек получили травмы, а один погиб, сообщает Tourdom. Оборудование отказало, когда на объекте было большое количество туристов.

В Китае на водопаде Дэтянь произошло ЧП
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Водопад находится на границе с Вьетнамом в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Водопад, известный своей шириной, является популярным туристическим объектом в Китае, поэтому эскалатор был установлен, чтобы облегчить подъём посетителей на смотровую площадку.

В настоящее время эскалатор, получивший название "Волшебный ковер", и весь обзорный проект закрыты, пока проводится расследование.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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