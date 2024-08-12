Эскалатор на водопаде Дэтянь в Китае вышел из строя, один человек погиб

На популярном водопаде Дэтянь в Китае сломался эскалатор, в результате чего 60 человек получили травмы, а один погиб, сообщает Tourdom. Оборудование отказало, когда на объекте было большое количество туристов.
Водопад находится на границе с Вьетнамом в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Водопад, известный своей шириной, является популярным туристическим объектом в Китае, поэтому эскалатор был установлен, чтобы облегчить подъём посетителей на смотровую площадку.
В настоящее время эскалатор, получивший название "Волшебный ковер", и весь обзорный проект закрыты, пока проводится расследование.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.