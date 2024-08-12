Эскалатор на водопаде Дэтянь в Китае вышел из строя, один человек погиб

В Китае на водопаде Дэтянь произошло ЧП

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном водопаде Дэтянь в Китае сломался эскалатор, в результате чего 60 человек получили травмы, а один погиб, сообщает Tourdom. Оборудование отказало, когда на объекте было большое количество туристов.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Водопад находится на границе с Вьетнамом в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Водопад, известный своей шириной, является популярным туристическим объектом в Китае, поэтому эскалатор был установлен, чтобы облегчить подъём посетителей на смотровую площадку.

В настоящее время эскалатор, получивший название "Волшебный ковер", и весь обзорный проект закрыты, пока проводится расследование.