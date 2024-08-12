Роспотребнадзор проверяет отели Анапы на наличие клопов

В Анапе начались проверки отелей после обнаружения клопов у туристов

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анапе Роспотребнадзор проводит проверки в отелях на наличие клопов после того, как в СМИ появилась информация о том, что туристы в одном из отелей обнаружили у себя на теле укусы клопов, сообщает Tourdom.

Фото: flickr.com by Gilles San Martin from Namur, Belgium, CC BY-SA 2.0

Хотя официальных жалоб от других отдыхающих или отельеров не поступало, Роспотребнадзор решил провести профилактические проверки всех объектов размещения.

Некоторые отдыхающие считают, что клопы могут появиться в любой гостинице, и не винят отельеров. Они считают, что насекомых часто привозят сами отдыхающие, не подозревая об этом.

Ранее поступала информация, что российскую туристку покусали клопы в 4* отеле Кемера.