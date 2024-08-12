Роспотребнадзор проверяет отели Анапы на наличие клопов

В Анапе Роспотребнадзор проводит проверки в отелях на наличие клопов после того, как в СМИ появилась информация о том, что туристы в одном из отелей обнаружили у себя на теле укусы клопов, сообщает Tourdom.
Хотя официальных жалоб от других отдыхающих или отельеров не поступало, Роспотребнадзор решил провести профилактические проверки всех объектов размещения.
Некоторые отдыхающие считают, что клопы могут появиться в любой гостинице, и не винят отельеров. Они считают, что насекомых часто привозят сами отдыхающие, не подозревая об этом.
Ранее поступала информация, что российскую туристку покусали клопы в 4* отеле Кемера.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.