Тигровую акулу заметили в море рядом с курортным городом Египта

Дайверы обнаружили тигровую акулу рядом с курортным городом Египта

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дайверы обнаружили тигровую акулу в море около курортного города Марса-Алам. Он находится в Египте. Об этом пишет издание "Cairo 24".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Представители морских заповедников Красного моря установили наблюдение за хищником. В то же время в Национальном институте океанологии Египта отметили, что поведение акулы не вызывает опасений. Оно соответствует повадкам представителей семейства. Кроме того, никаких нападений нежданная гостья не совершала.

Ранее Pravda.Ru писала, что специалист оценил угрозу, которую акулы представляют для туристов Приморья.