Вице-президент АТОР рассказал, когда цены на отечественные курорты снизятся

Вице-президент АТОР: с 26-27 августа стоимость отдыха в России начнёт снижаться

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сентябре стоимость отдыха в нашей стране может снизиться на 20-30% по сравнению с августом. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

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По словам эксперта, цена на отечественные курорты начнёт снижаться с 26-27 августа. Кроме того, он напомним, что в сентябре родители с детьми возвращаются с отдыха. Поэтому в гостиницах появится больше свободных мест.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что в нашей стране принимают меры по контролю цен на гостиничные услуги.