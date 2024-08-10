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Поезда "Таврия" через Курскую область продолжают движение без изменений

Поезда через Курскую область продолжают курсировать в штатном режиме
0:43
Туризм

Поезда "Таврия", проходящие через Курскую область, продолжают курсировать в обычном режиме. Информацию о железнодорожном сообщении на юге России предоставила пресс-служба крымского перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

Поезда через Курскую область продолжают курсировать в штатном режиме
Фото: freepik.com by tohamina, PDM

Сообщается, что по маршруту ГСЭ проходит поезд №474/473 Смоленск — Симферополь. По пути следования он останавливается на станциях Брянск-Орловский, Карачев, Орел и Курск, где в состав поезда добавляется прицепная группа вагонов из Белгорода. Маршрут и расписание поезда остаются без изменений, отметили в пресс-службе перевозчика.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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