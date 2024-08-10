Российский пилот устроил аварийную посадку на Камчатке из-за селфи с вулканом

Неудачное селфи на Камчатке привело к крушению вертолета

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пилот вертолета Robinson R44 Raven решил сделать селфи на фоне вулкана на Камчатке и потерял управление над воздушным судном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: flickr.com by Ian Kirk from Broadstone, Dorset, UK, CC BY 2.0

По информации источника, российский пилот Олег К. проводил технический рейс и неожиданно приземлился рядом с вулканом Малый Семячик. Он объяснил, что хотел сфотографироваться на фоне озера в кратере вулкана. Пассажиров на борту не было, и сам пилот остался невредим.

В ходе посадки лопасти вертолета, стоимостью 25 миллионов рублей, были повреждены. Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура, на место происшествия выехали представители Росавиации.