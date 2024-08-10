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В Венесуэле введен неофициальный запрет на рейсы для россиян: что говорят власти и туркомпании

В Венесуэле введен неофициальный запрет на рейсы для россиян
1:43
Туризм

Туристы, отдыхающие на острове Маргарита в Венесуэле, активно обсуждают в соцсетях неофициальный запрет на внутренние авиаперелеты в столицу страны, Каракас, и другие регионы.

В Венесуэле введен неофициальный запрет на рейсы для россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, CC BY-SA 3.0

Как сообщила представитель одной из венесуэльских туркомпаний, с вчерашнего дня россиян, пытающихся воспользоваться внутренними рейсами, действительно разворачивают в аэропорту Порламар, расположенном на курортном острове. Исключение составляют только те туристы, которые путешествуют в сопровождении лицензированного гида — их допускают к посадке. Это ограничение касается только тех пассажиров, которые прибыли на Маргариту рейсами российской авиакомпании Nordwind; на тех, кто прилетел венесуэльским перевозчиком Conviasa, оно не распространяется.

"Сотрудники аэропорта проверяют по спискам, каким рейсом прибыл иностранец", — сообщает Эленита.

По словам представителя туркомпании, официальных распоряжений о таких ограничениях пока не поступало. Турфирма уже связалась с российским посольством, которое ответило, что направило запросы в Министерство туризма и миграционную службу Венесуэлы. Портал TourDom. ru также обратился за разъяснениями к нашему диппредставительству.

30 июля посольство России в Венесуэле, учитывая обострение внутренней ситуации в стране, рекомендовало гражданам РФ соблюдать меры безопасности, избегать посещения неблагополучных районов и мест массового скопления людей, а также ограничить выходы на улицу. С тех пор дополнительных предупреждений для россиян, находящихся в Венесуэле, не поступало.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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