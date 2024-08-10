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Что можно и нельзя провозить в ручной клади: полный гид по правилам авиакомпаний

Что можно и нельзя провозить в ручной клади
5:08
Туризм

Авиакомпании регулярно обновляют свои правила провоза багажа, чтобы соответствовать актуальным требованиям и стремлению повысить прибыль. Эти обновления включают оптимизацию платных услуг, таких как плата за перевес и дополнительные опции. В этой статье расскажем о том, что можно и нельзя брать в ручную кладь на борту самолета.

Что можно и нельзя провозить в ручной клади
Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Что нельзя взять на борт самолета в ручной клади

1. Жидкости более 100 мл
Для жидкостей в ручной клади существуют строгие ограничения: емкости объемом более 100 мл запрещены. Все жидкости должны быть упакованы в прозрачный пакет объемом не более 1 литра. Это правило распространяется на напитки, гигиенические средства, продукты питания, такие как варенье или мед, а также некоторые косметические средства. Исключение составляют лекарства и детское питание, а также покупки из Duty Free.

2. Острые предметы и инструменты
Запрещено провозить острые предметы, такие как ножи, маникюрные ножницы и штопоры. Если такие предметы обнаружены на контроле, их можно оставить на хранение в аэропорту, где условия могут варьироваться от бесплатного хранения до платного.

3. Крепкий алкоголь и спиртосодержащие жидкости
В России нельзя перевозить алкогольные напитки с крепостью выше 70% в ручной клади и багаже. Похожие ограничения могут касаться антисептиков для рук. Также запрещены к перевозке ядовитые и опасные химикаты, а также бытовые предметы с опасными веществами, например ртуть.

4. Ограничения на еду и технику
Можно взять практически любую еду, если она не нарушает правила по жидкостям. Продукты с сильным запахом могут вызвать проблемы. Аккумуляторы разрешены при мощности до 100 ватт-часов. Более мощные аккумуляторы могут потребовать разрешение авиакомпании.

5. Оружие и лекарства
Оружие и электрошокеры можно перевозить только в багаже и при наличии соответствующих разрешений. Лекарства в таблетках и капсулах можно брать без ограничений, но для жидких лекарств действуют те же правила, что и для других жидкостей.

6. Сжатые газы
Запрещено провозить сжатые и сжиженные газы, включая дезодоранты-спреи, в ручной клади. Такие предметы лучше сдавать в багаж или оставить дома.

Что можно взять в ручную кладь

1. Определенное количество жидкостей
Лимит на жидкости в ручной клади — не более 100 мл на емкость и общий объем не более 1 литра на пассажира. Покупки из зоны вылета или на борту, включая алкоголь, не подлежат этому ограничению, если они упакованы в фирменный пакет.

2. Крепкий алкоголь
Разрешено провозить крепкий алкоголь (выше 24%) до 70% от общего объема багажа, с максимальным объемом 5 литров на пассажира в заводской упаковке. Для напитков с крепостью ниже 24% специальных ограничений нет, кроме общего лимита багажа.

3. Лекарства
Лекарства в жидком виде подлежат тем же ограничениям, что и другие жидкости. Для больших объемов необходимо иметь документы от врача. Для таблеток и капсул нет ограничений на внутренних рейсах, но на международных рейсах разрешено провозить не более пяти упаковок одного лекарства на пассажира. Излишки необходимо декларировать.

4. Багаж для детей
Для детей, путешествующих на отдельном кресле, предусмотрено место для ручной клади, которую может нести родитель. Если ребенок на руках, нормы зависят от авиакомпании и могут составлять размеры 40x30x20 см и вес до 5 кг или до 10 кг. Коляски для детей до двух лет перевозятся бесплатно, при условии, что они складываются. Автокресла можно использовать только если они сертифицированы для перелетов.

5. Спортивное снаряжение
Спортивное снаряжение, такое как лыжи, сноуборды, велосипеды и самокаты, обычно перевозится в багажном отсеке, и может потребовать дополнительной платы. Некоторые элементы, такие как шлемы или ботинки, можно взять в ручную кладь.

Доплата за перевес багажа

При предварительной онлайн-покупке места для багажа можно сэкономить. Обычно это дешевле, чем доплата за перевес в аэропорту. Тарификация доплаты может варьироваться: от фиксированной ставки за килограмм до дифференцированной оплаты, где первые килограммы стоят дешевле. Авиакомпании могут отказать в перевозке багажа, превышающего 32 кг, поэтому в случае возможного перевеса лучше заранее связаться с авиаперевозчиком.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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