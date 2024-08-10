Пассажир российского авиаперевозчика устроил переполох в петербургском аэропорту, пошутив о бомбе в сапоге, как сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".
Инцидент произошел в аэропорту Пулково, откуда мужчина собирался лететь в Нижний Новгород. При прохождении досмотра сотрудники службы безопасности попросили его снять обувь, на что он ответил шуткой, заявив, что в его сапоге спрятана бомба.
Сразу после этого досмотровый аппарат был остановлен, а на место вызвали полицию и кинологов. Обувь пассажира тщательно проверили, но никаких опасных предметов не обнаружили. Тем не менее, мужчине теперь грозит административная ответственность.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.