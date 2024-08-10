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Шутка о бомбе в сапоге привела к хаосу в Санкт-Петербургском аэропорту

Пассажир пошутил о бомбе в аэропорту и вызвал панику
0:44
Туризм

Пассажир российского авиаперевозчика устроил переполох в петербургском аэропорту, пошутив о бомбе в сапоге, как сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Пассажир пошутил о бомбе в аэропорту и вызвал панику
Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi, CC BY-SA 3.0

Инцидент произошел в аэропорту Пулково, откуда мужчина собирался лететь в Нижний Новгород. При прохождении досмотра сотрудники службы безопасности попросили его снять обувь, на что он ответил шуткой, заявив, что в его сапоге спрятана бомба.

Сразу после этого досмотровый аппарат был остановлен, а на место вызвали полицию и кинологов. Обувь пассажира тщательно проверили, но никаких опасных предметов не обнаружили. Тем не менее, мужчине теперь грозит административная ответственность.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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