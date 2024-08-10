В итальянском консульстве можно оформить шенгенскую мультивизу на срок от одного до двух лет, как сообщили в АТОР.
Однако стоит учесть, что на рассмотрение заявления может уйти около двух месяцев. По информации АТОР, количество заявок на визы в итальянском консульстве за первые семь месяцев этого года увеличилось более чем на треть, а ближайшие доступные даты для записи — на конец августа.
Также шенгенскую мультивизу можно получить через испанское консульство, но там сложнее найти свободное время для подачи документов, а срок действия визы обычно короче. Преимуществом испанского консульства является более короткий срок оформления — всего две-три недели с момента подачи заявления.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.