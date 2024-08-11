"Уральские авиалинии" исправят правила по провозу багажа после судебного предписания

Суд обязал "Уральские авиалинии" изменить правила провоза багажа

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Суд постановил, что "Уральские авиалинии" должны изменить свои правила по провозу багажа, которые ограничивали права пассажиров, сообщает Tourdom.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Авиакомпания ограничивала суммарный вес багажа для групповых путешественников. Один пассажир мог провозить до 23 кг багажа, но при объединении багажа для группы лимит составлял всего 30 кг. Это ограничение было признано нарушением прав потребителей.

Авиакомпания была вынуждена подчиниться судебному предписанию. На сайте компании информация пока не обновлена.

В мае прокуратура также выявила, что представительство "Уральских авиалиний" в аэропортах взимало с пассажиров незаконный "сервисный сбор" за провоз багажа. Эти сборы были отменены после вмешательства прокуратуры.