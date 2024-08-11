В Венесуэле ограничили внутренние авиарейсы для россиян

Российские туристы сталкиваются с запретом на внутренние рейсы в Венесуэле

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы на острове Маргарита в Венесуэле сообщают о неформальном запрете на внутренние рейсы в Каракас и другие регионы, сообщает Tourdom.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, CC BY 4.0

Россиян, пытающихся вылететь из аэропорта Порламар, разворачивают, если они не сопровождаются лицензированным гидом. Исключение сделано для пассажиров, прибывших на рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa.

Туркомпании и российское посольство в Венесуэле проверяют ситуацию и пытаются получить официальные разъяснения.

Российское посольство ранее рекомендовало гражданам соблюдать меры безопасности и избегать небезопасных районов. Никаких новых предупреждений не поступало.