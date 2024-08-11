В Венесуэле ограничили внутренние авиарейсы для россиян

Туристы на острове Маргарита в Венесуэле сообщают о неформальном запрете на внутренние рейсы в Каракас и другие регионы, сообщает Tourdom.
Россиян, пытающихся вылететь из аэропорта Порламар, разворачивают, если они не сопровождаются лицензированным гидом. Исключение сделано для пассажиров, прибывших на рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa.
Туркомпании и российское посольство в Венесуэле проверяют ситуацию и пытаются получить официальные разъяснения.
Российское посольство ранее рекомендовало гражданам соблюдать меры безопасности и избегать небезопасных районов. Никаких новых предупреждений не поступало.
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