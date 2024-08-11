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Отдыхающие в Анапе жалуются на клопов и тараканов, переселение в другие номера не улучшило ситуацию

Туристы в Анапе страдают от нашествия клопов и тараканов в отелях
0:38
Туризм

Туристы, выбравшие отдых на курортах России, часто жаловались на ротавирус, переполненные пляжи и недостаточный уровень сервиса. Однако недавно отдыхающие в Анапе столкнулись с новой проблемой — нашествием клопов и тараканов.

Туристы в Анапе страдают от нашествия клопов и тараканов в отелях
Фото: flickr.com by Alexxx Malev, CC BY-SA 2.0

"Утром обнаружили на теле характерные укусы, осмотрели постель и нашли несколько клопов! Они были и на матрасе, и под ним, и даже на стенах комнаты", — поделилась одна из туристок, Алина.

В беседе с "МК" она отметила, что руководство отеля предложило переселиться в другой номер, но оказалось, что условия там были еще хуже.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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