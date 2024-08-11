Отдыхающие в Анапе жалуются на клопов и тараканов, переселение в другие номера не улучшило ситуацию

Туристы, выбравшие отдых на курортах России, часто жаловались на ротавирус, переполненные пляжи и недостаточный уровень сервиса. Однако недавно отдыхающие в Анапе столкнулись с новой проблемой — нашествием клопов и тараканов.
"Утром обнаружили на теле характерные укусы, осмотрели постель и нашли несколько клопов! Они были и на матрасе, и под ним, и даже на стенах комнаты", — поделилась одна из туристок, Алина.
В беседе с "МК" она отметила, что руководство отеля предложило переселиться в другой номер, но оказалось, что условия там были еще хуже.
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