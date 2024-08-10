Что нужно знать перед поездкой в Китай: полезные советы для успешного и безопасного путешествия

Как не попасть в неприятности в Китае: советы опытных путешественников

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируя поездку в Китай, важно учитывать некоторые особенности местной культуры, правила и нюансы, чтобы сделать пребывание максимально комфортным и избежать неприятных ситуаций.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Для доступа ко многим интернет-ресурсам в Китае потребуется использовать VPN перед поездкой, так как Великий китайский файервол блокирует ряд популярных сайтов, включая Google и социальные сети.

Хотя экономика Китая все более ориентирована на безналичные расчеты, наличные деньги по-прежнему остаются в ходу. Снять деньги с иностранных банковских карт можно в банкоматах без особых проблем.

Культура чаевых в Китае практически отсутствует, за исключением некоторых ресторанов, где они могут быть включены в счет. Однако оставлять чаевые на столе не принято.

Пить воду из-под крана в Китае не рекомендуется из-за содержания вредных веществ, поэтому лучше покупать бутилированную воду.

При посещении баров и клубов в Китае следует быть осторожным при покупке крепких напитков, чтобы избежать подмены на более дешевый алкоголь или самогон.

На рынках можно и нужно торговаться, однако в обычных магазинах цены фиксированы.

При поездках на такси важно пристегиваться ремнем безопасности, даже если это не является привычной практикой для местных жителей.

Всегда имейте при себе копии паспорта и визы, так как отели могут запросить оригиналы для регистрации, а полиция может потребовать удостоверение личности.

Иностранцы в Китае часто вызывают интерес, и местные жители могут попросить сфотографироваться с вами. Будьте готовы к таким просьбам!