Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СК "Абсолют Страхование" признано лучшим страховщиком рискованных перевозок
PlayStation 5 Pro может быть анонсирована в сентябре
Как улучшить состояние кожи с помощью фитнеса
Фитнес-эксперт Мосалёв: мышцам нужно время на восстановление
Россия экспортировала рекордное количество удобрений в Бразилию в июле
Пять эпизодов "Аркейна" украдены и опубликованы онлайн: реакция Netflix
Как навсегда избавиться от страха полётов: 6 простых и действенных советов
Обнаружена высокая концентрация моющих средств в Чёрном море
Основные причины мучнистой росы на огурцах

Что нужно знать перед поездкой в Китай: полезные советы для успешного и безопасного путешествия

Как не попасть в неприятности в Китае: советы опытных путешественников
1:43
Туризм

Планируя поездку в Китай, важно учитывать некоторые особенности местной культуры, правила и нюансы, чтобы сделать пребывание максимально комфортным и избежать неприятных ситуаций.

Как не попасть в неприятности в Китае: советы опытных путешественников
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Для доступа ко многим интернет-ресурсам в Китае потребуется использовать VPN перед поездкой, так как Великий китайский файервол блокирует ряд популярных сайтов, включая Google и социальные сети.

Хотя экономика Китая все более ориентирована на безналичные расчеты, наличные деньги по-прежнему остаются в ходу. Снять деньги с иностранных банковских карт можно в банкоматах без особых проблем.

Культура чаевых в Китае практически отсутствует, за исключением некоторых ресторанов, где они могут быть включены в счет. Однако оставлять чаевые на столе не принято.

Пить воду из-под крана в Китае не рекомендуется из-за содержания вредных веществ, поэтому лучше покупать бутилированную воду.

При посещении баров и клубов в Китае следует быть осторожным при покупке крепких напитков, чтобы избежать подмены на более дешевый алкоголь или самогон.

На рынках можно и нужно торговаться, однако в обычных магазинах цены фиксированы.

При поездках на такси важно пристегиваться ремнем безопасности, даже если это не является привычной практикой для местных жителей.

Всегда имейте при себе копии паспорта и визы, так как отели могут запросить оригиналы для регистрации, а полиция может потребовать удостоверение личности.

Иностранцы в Китае часто вызывают интерес, и местные жители могут попросить сфотографироваться с вами. Будьте готовы к таким просьбам!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
Иран поставит в ВС РФ сотни баллистических ракет Fath-360 Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как приготовить слоёную яичницу: пошаговый рецепт необычного и аппетитного утреннего блюда
Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно
В Киеве паникуют из-за того, что ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области
В Киеве паникуют из-за того, что ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области
Последние материалы
Как улучшить состояние кожи с помощью фитнеса
Фитнес-эксперт Мосалёв: мышцам нужно время на восстановление
Россия экспортировала рекордное количество удобрений в Бразилию в июле
Пять эпизодов "Аркейна" украдены и опубликованы онлайн: реакция Netflix
Как навсегда избавиться от страха полётов: 6 простых и действенных советов
Обнаружена высокая концентрация моющих средств в Чёрном море
Основные причины мучнистой росы на огурцах
Как сварить аппетитную кашу внутри тыквы
Как предотвратить выпадение волос
Японец похитил двух школьниц и обучал их продавать квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.