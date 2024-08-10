Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как улучшить состояние кожи с помощью фитнеса
Фитнес-эксперт Мосалёв: мышцам нужно время на восстановление
Россия экспортировала рекордное количество удобрений в Бразилию в июле
Пять эпизодов "Аркейна" украдены и опубликованы онлайн: реакция Netflix
Обнаружена высокая концентрация моющих средств в Чёрном море
Основные причины мучнистой росы на огурцах
Как сварить аппетитную кашу внутри тыквы
Как предотвратить выпадение волос
Японец похитил двух школьниц и обучал их продавать квартиры

Проверенные методы борьбы с аэрофобией: как преодолеть страх перед полётами и сделать путешествия комфортными

Как навсегда избавиться от страха полётов: 6 простых и действенных советов
2:36
Туризм

Аэрофобия, или страх перед полётами, широко распространена среди людей по всему миру. Этот страх может существенно повлиять на ваше самочувствие и мешать вам получать удовольствие от путешествий. Ниже приведены несколько проверенных способов, которые помогут вам справиться с аэрофобией и сделать полёт более комфортным.

Как навсегда избавиться от страха полётов: 6 простых и действенных советов
Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Информация как инструмент

Часто страхи возникают из-за недостатка знаний. Понимание процессов, происходящих во время полёта, может значительно уменьшить ваши тревоги. Узнайте, как устроен самолёт, что происходит на этапах взлёта, полёта и посадки. Многие авиакомпании проводят курсы по преодолению аэрофобии, где можно получить полезную информацию.

Релаксационные техники

Овладение методами релаксации, такими как дыхательные упражнения и медитация, может существенно повысить ваше спокойствие во время полёта. Эти техники помогают снизить уровень стресса и управлять паническими состояниями.

Рациональное восприятие

Замена иррациональных страхов на более логичные и обоснованные мысли может также оказать положительное влияние. Напоминайте себе, что авиация является одной из самых контролируемых и безопасных отраслей в мире, и это поможет уменьшить ваш страх.

Подготовка к полёту

Заблаговременная подготовка может помочь вам чувствовать себя увереннее. Например, выберите места в самолёте, где меньше ощущается турбулентность (как правило, это места возле крыла), и создайте для себя комфортные условия — носите удобную одежду, приготовьте развлечения. Также постарайтесь завершить все формальности до полёта, чтобы избежать лишнего стресса.

Поддержка близких

Если есть возможность, летайте с друзьями или родственниками, которые могут оказать вам моральную поддержку и отвлечь во время полёта. Если вы летите один, не стесняйтесь обращаться к бортпроводникам — они обучены помогать пассажирам, испытывающим тревогу.

Обращение к специалистам

Если ваш страх настолько силён, что мешает вам жить полноценной жизнью, стоит рассмотреть возможность обращения к психотерапевту. Существуют различные терапевтические методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, которые могут помочь справиться с аэрофобией.

Аэрофобия — это не приговор, и с ней можно успешно бороться. Используя эти рекомендации, вы сможете значительно улучшить своё самочувствие во время полёта.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
Иран поставит в ВС РФ сотни баллистических ракет Fath-360 Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как приготовить слоёную яичницу: пошаговый рецепт необычного и аппетитного утреннего блюда
Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно
В Киеве паникуют из-за того, что ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области
В Киеве паникуют из-за того, что ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области
Последние материалы
Как улучшить состояние кожи с помощью фитнеса
Фитнес-эксперт Мосалёв: мышцам нужно время на восстановление
Россия экспортировала рекордное количество удобрений в Бразилию в июле
Пять эпизодов "Аркейна" украдены и опубликованы онлайн: реакция Netflix
Как навсегда избавиться от страха полётов: 6 простых и действенных советов
Обнаружена высокая концентрация моющих средств в Чёрном море
Основные причины мучнистой росы на огурцах
Как сварить аппетитную кашу внутри тыквы
Как предотвратить выпадение волос
Японец похитил двух школьниц и обучал их продавать квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.