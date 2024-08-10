"Чанлюйхао": новый международный туристический поезд между Россией и Китаем

Китай и Россия запускают первый рейс туристического поезда "Чанлюйхао"

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти России и Китая представили новый туристический и экскурсионный поезд под названием "Чанлюйхао". Об этом сообщается в Telegram-канале генерального консульства РФ в Шэньяне.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Первый рейс был торжественно запущен 8 августа в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая. Запланированный маршрут международного поезда будет реализован в три этапа: первый этап — вдоль реки Туманная в Китае, второй этап — Хуньчунь — Владивосток, третий этап — Хуньчунь — Владивосток — Москва.