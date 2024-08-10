Власти России и Китая представили новый туристический и экскурсионный поезд под названием "Чанлюйхао". Об этом сообщается в Telegram-канале генерального консульства РФ в Шэньяне.
Первый рейс был торжественно запущен 8 августа в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая. Запланированный маршрут международного поезда будет реализован в три этапа: первый этап — вдоль реки Туманная в Китае, второй этап — Хуньчунь — Владивосток, третий этап — Хуньчунь — Владивосток — Москва.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.