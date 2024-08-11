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Путеводитель по Калмыкии: куда сходить и что увидеть в этом удивительном крае

Главные достопримечательности Калмыкии, которые нельзя пропустить
2:17
Туризм » Регионы

Калмыкия — уникальный российский регион, расположенный в южной части Европейской России. Эта удивительная республика, богатая природными ресурсами и самобытной культурой, привлекает все больше путешественников. Что же интересного можно увидеть и сделать во время поездки в Калмыкию?

Главные достопримечательности Калмыкии, которые нельзя пропустить
Фото: web.archive.org by Анатолий Зубанюк, CC BY 3.0

Этнографический музей Элисты

Столица Калмыкии, город Элиста, славится своим этнографическим музеем, рассказывающим об истории и традициях калмыцкого народа. Здесь можно познакомиться с национальными жилищами, предметами быта, ремеслами, а также увидеть уникальную коллекцию буддийских скульптур и реликвий.

Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"

Одна из главных достопримечательностей Элисты — величественный буддийский храмовый комплекс "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Его величественные золотые ступы и скульптуры, архитектура в традициях калмыцкого буддизма создают атмосферу умиротворения и духовности.

Национальный музей Республики Калмыкия

Этот музей в Элисте хранит богатейшую коллекцию экспонатов, рассказывающих об истории, культуре и традициях Калмыкии. Здесь можно увидеть уникальные археологические находки, предметы быта, национальные костюмы, а также познакомиться с бытом кочевников.

Сарпинские озёра

В северной части Калмыкии расположена цепь соленых озер, известных как Сарпинские. Эти живописные водоемы, окруженные степными просторами, привлекают любителей экологического туризма и фотографов дикой природы.

Чограйское водохранилище

Одно из крупнейших водохранилищ России находится в Калмыкии. Чограйское водохранилище с его прозрачной водой и живописными берегами является отличным местом для отдыха, рыбалки и наблюдения за птицами.

Помимо этих ключевых достопримечательностей, в Калмыкии можно увидеть древние буддийские stupas, степные пейзажи, познакомиться с традиционным укладом жизни кочевников. Этот край, хранящий многовековую историю и самобытную культуру, точно запомнится каждому туристу.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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