Краснодарский край готовится встретить рекордное количество туристов — около 10 миллионов человек. На начало августа заполняемость гостиниц и пансионатов уже впечатляет: на Черном море забронировано 85% мест, на Азовском побережье — 67%, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Туристический поток в регионе увеличился на 4-10% и ожидается дальнейший рост к осени.
В целях обеспечения безопасности туристов власти внимательно следят за всеми аспектами инфраструктуры, включая пляжи. Более 590 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие безопасность купания и отдыха. Регулярные проверки помогают поддерживать высокое качество услуг и оперативно устранять выявленные нарушения.
Также активно решается проблема нестационарных торговых точек в курортных зонах. Сотрудники Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия проводят мониторинг, предотвращая незаконную продажу алкоголя и другие правонарушения. К концу 2024 года в регионе планируется открытие 40 новых отелей и гостиниц, что добавит еще 2,5 тысячи номеров для отдыхающих.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.