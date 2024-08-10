Краснодарский край ожидает рекордное количество туристов: 10 миллионов посетителей в 2024 году

Краснодарский край готовится к рекордному количеству туристов

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Краснодарский край готовится встретить рекордное количество туристов — около 10 миллионов человек. На начало августа заполняемость гостиниц и пансионатов уже впечатляет: на Черном море забронировано 85% мест, на Азовском побережье — 67%, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Туристический поток в регионе увеличился на 4-10% и ожидается дальнейший рост к осени.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, PDM

В целях обеспечения безопасности туристов власти внимательно следят за всеми аспектами инфраструктуры, включая пляжи. Более 590 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие безопасность купания и отдыха. Регулярные проверки помогают поддерживать высокое качество услуг и оперативно устранять выявленные нарушения.

Также активно решается проблема нестационарных торговых точек в курортных зонах. Сотрудники Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия проводят мониторинг, предотвращая незаконную продажу алкоголя и другие правонарушения. К концу 2024 года в регионе планируется открытие 40 новых отелей и гостиниц, что добавит еще 2,5 тысячи номеров для отдыхающих.