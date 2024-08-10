Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай и Россия запускают первый рейс туристического поезда "Чанлюйхао"
Сбербанк получил 816,1 млрд. рублей прибыли за первое полугодие 2024 года
Врач Березников: масло авокадо и оливковое масло могут быть вредными для здоровья
Биржевые цены на какао-бобы выросли
"Локомотив" в домашней игре легко победил "Динамо" из Махачкалы
Проблемы на рынке e-grocery в России: снижение заказов и дефицит курьеров
Frontiers: некоторые виды бактерий в микроволновках опасны для человека
Нумерология: что ваша дата рождения говорит о вашей удаче
Какие марки авто чаще всего становятся объектами внимания сотрудников ДПС

Краснодарский край ожидает рекордное количество туристов: 10 миллионов посетителей в 2024 году

Краснодарский край готовится к рекордному количеству туристов
1:22
Туризм

Краснодарский край готовится встретить рекордное количество туристов — около 10 миллионов человек. На начало августа заполняемость гостиниц и пансионатов уже впечатляет: на Черном море забронировано 85% мест, на Азовском побережье — 67%, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Туристический поток в регионе увеличился на 4-10% и ожидается дальнейший рост к осени.

Краснодарский край готовится к рекордному количеству туристов
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, PDM

В целях обеспечения безопасности туристов власти внимательно следят за всеми аспектами инфраструктуры, включая пляжи. Более 590 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие безопасность купания и отдыха. Регулярные проверки помогают поддерживать высокое качество услуг и оперативно устранять выявленные нарушения.

Также активно решается проблема нестационарных торговых точек в курортных зонах. Сотрудники Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия проводят мониторинг, предотвращая незаконную продажу алкоголя и другие правонарушения. К концу 2024 года в регионе планируется открытие 40 новых отелей и гостиниц, что добавит еще 2,5 тысячи номеров для отдыхающих.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке
В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Ситуация на Курском приграничье. "Враг получает кувалдой по голове, сжигается всё и вся. Добро пожаловать в ад"
Ситуация на Курском приграничье. "Враг получает кувалдой по голове, сжигается всё и вся. Добро пожаловать в ад"
Последние материалы
Сбербанк получил 816,1 млрд. рублей прибыли за первое полугодие 2024 года
Биржевые цены на какао-бобы выросли
Врач Березников: масло авокадо и оливковое масло могут быть вредными для здоровья
"Локомотив" в домашней игре легко победил "Динамо" из Махачкалы
Проблемы на рынке e-grocery в России: снижение заказов и дефицит курьеров
Краснодарский край готовится к рекордному количеству туристов
Frontiers: некоторые виды бактерий в микроволновках опасны для человека
Нумерология: что ваша дата рождения говорит о вашей удаче
Какие марки авто чаще всего становятся объектами внимания сотрудников ДПС
Газ в Европе превысил $460 за тысячу кубов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.