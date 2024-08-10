Большинство россиян выбирают осенний отдых внутри страны: Москва, Сочи и Санкт-Петербург в топе

Большинство россиян выбирают осенний отдых внутри страны

4:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство российских путешественников планируют провести осенние отпуска в поездках по России, сообщают представители туристической отрасли в разговоре с RT. Основные направления — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону и Краснодарский край. Внешние факторы, такие как улучшение инфраструктуры и более низкие цены по сравнению с заграничными поездками, способствуют высокому спросу на внутренние путешествия.

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Как сообщили в сервисе OneTwoTrip, почти две трети (61%) перелётов с сентября по ноябрь будут внутренними. Наибольшей популярностью пользуются Москва (18% всех авиабронирований), Сочи (16%), Санкт-Петербург (11,5%), Калининград (5,4%) и Минеральные Воды (3,7%). Кроме того, популярны Адлер, Краснодар и Ростов-на-Дону, что подтверждают данные по продаже железнодорожных билетов.

В числе популярных мест для бронирования отелей также находятся Анапа, Витязево, Геленджик, Казань, Нижний Новгород и Сириус, как сообщает компания "Яндекс Путешествия". Владивосток, Кисловодск и Махачкала также в числе востребованных направлений, добавляют в "Островок".

По данным пресс-службы, внутренние направления составляют 76% от общего объёма бронирований отелей. В этом году наблюдается значительный рост спроса на проживание в Екатеринбурге (+51%), Ростове-на-Дону (+50%), Калининграде и Зеленоградске (+45%), Анапе (+36%), Сочи (+34%), Пятигорске (+31%) и Москве (+30%).

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, отметил, что традиционно популярны курорты Краснодарского края и Крыма, где купальный сезон продолжается до середины октября. После сентября цены на проживание на Черноморском побережье, как правило, снижаются на 10%, что привлекает туристов. Аналогичная тенденция наблюдается на побережье Балтики и Каспия. Осенью также востребованы экскурсионные туры, например, по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью России, а речные поездки становятся доступнее из-за снижения ажиотажа.

Елена Гусейнова, руководитель отдела по работе с клиентами компании "Страховой брокер AMsec24", отметила, что рост турпотока по России во время пандемии стал стимулом для гостиничного бизнеса и региональных властей. Конкуренция между регионами и улучшение туристической инфраструктуры делают условия для путешествий более комфортными.

Что касается цен, то средняя стоимость перелёта по популярным внутренним направлениям составляет около 10 тыс. рублей в одну сторону, что на 7% дороже по сравнению с прошлым годом, однако рост цен ниже уровня инфляции. Железнодорожный билет в одну сторону подорожал на 5% до 5,2 тыс. рублей. Проживание в российских отелях в среднем обойдётся в 4,9 тыс. рублей за ночь, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

Юрий Барзыкин добавил, что, несмотря на рост цен, отдых в России осенью по-прежнему на 10-20% дешевле летнего сезона. Стоимость зарубежных перелётов возросла более значительно, средняя цена составила около 25,5 тыс. рублей, что на 10% дороже по сравнению с осенью 2023 года. Проживание за границей остаётся на уровне 14 тыс. рублей за ночь.

Среди популярных зарубежных направлений россиян в этом году отмечены Китай, Япония, Италия и Франция. Значительный рост бронирований наблюдается в странах Азии, таких как Вьетнам, Китай, Япония и Индонезия, а также в Абхазии, Казахстане и Грузии.